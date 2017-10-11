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Yıldırım: Temennimiz ilişkilerin normalleşmesi

Başbakan Yıldırım, ABD ile yaşanan vize krizine ilişkin, "Sorunun çözümü için diyaloğumuz devam ediyor. Temennimiz ilişkilerin normalleşmesi" dedi.
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