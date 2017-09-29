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Yıldırım: Türkiye havacılıkta dünyada 11'inci sıraya yükseldi

Başbakan Yıldırım, "Bugün Türkiye, havacılıkta dünyada 11'inci, 28 Avrupa ülkesi arasında 5'inci sıraya yükseldi." dedi.
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