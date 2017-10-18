ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
26 °C

Zırhlı personel taşıyıcılar Reyhanlı ilçesine geldi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgesine intikali kapsamında Hatay'a getirilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçlar, Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.