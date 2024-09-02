Ahu Tuğba'nın vefatı sanat dünyasını derin yasa boğdu: Vasiyetini yıllar önce hazırlamış

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Ahu Tuğba, Miami'deki evinde hayatını kaybetti. Sanat dünyasında büyük bir üzüntüye neden olan ölüm haberi, pek çok ünlü isim tarafından sosyal medya üzerinden taziye mesajları ile paylaşıldı.

Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Ahu Tuğba’nın cenazesinin İstanbul’a getirilmesi için belediye birimleri ile iletişime geçildiğini açıkladı.

Vasiyetini 2013’te hazırlamıştı

Ahu Tuğba'nın, 2013 yılında yaşadığı ciddi akciğer rahatsızlığı sırasında vasiyetini hazırlattığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, bu süreçte vasiyetini noter huzurunda yazdırmış ve organlarını bağışladığını açıklamıştı.

Vasiyetin içeriği hakkında detay paylaşmayan Tuğba, ameliyata girmeden önce en büyük korkusunun kızını bir daha görememek olduğunu belirtmişti. O dönemde yaşadığı duygusal anları anlatan Tuğba, kızıyla arasındaki bağın kendisini hayata bağladığını söylemişti.

Sanat dünyasından taziye mesajları

Ahu Tuğba'nın vefat haberi sonrası sanat dünyasının birçok ünlü ismi sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.

Yeşilçam'ın altın çağını temsil eden oyunculardan biri olarak anılan Tuğba, özellikle 1980'li yıllarda canlandırdığı cesur ve güçlü kadın karakterleri ile hafızalara kazınmıştı.

Kariyeri boyunca birçok filmde rol alan Ahu Tuğba, sanat camiasında olduğu kadar izleyicilerin de sevgisini kazanmış bir isimdi.

Cenaze hazırlıkları sürüyor

Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için belediye yetkilileriyle gerekli işlemler başlatıldı.

Sanatçının cenazesinin ne zaman ve nerede defnedileceği konusunda ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Ancak ailesi ve yakın çevresi, Ahu Tuğba’nın vasiyetine uygun bir cenaze töreni düzenlenmesi için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Ahu Tuğba kimdir?

Ahu Tuğba, 13 Ağustos 1955’te İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Robert Lisesi'nden mezun olduktan sonra Kanada'da Concordia Üniversitesi'nde İngiliz Dili eğitimi aldı ancak sinema tutkusuyla eğitimini yarıda bıraktı. Tuğba, sinemaya yönetmen Metin Erksan'ın keşfiyle adım attı ve 1970'lerin sonlarından itibaren Türk sinemasında tanınmaya başladı.

"Derviş Bey", "Dokunmayın Şabanıma", "Banker Bilo" ve "Taçsız Kraliçe" gibi unutulmaz filmlerde yer alan Ahu Tuğba, dönemin en popüler oyuncularından biri oldu. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır gibi isimlerle başrolü paylaştığı projelerle tanındı. Aynı zamanda gazino sanatçısı olarak da sahne aldı ve 1987'de "Buyur Gel/Mırnık" adlı bir müzik albümü çıkardı.

Tuğba, 2006 yılında "Meçhule Gidenler" dizisinde rol aldıktan sonra sinemaya ara verdi. Kariyeri boyunca farklı televizyon programları sundu ve son yıllarını kızıyla birlikte Miami'de geçirdi.