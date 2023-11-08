Araştırma: Dişini günde iki kez fırçalayanların oranı yüzde 36

Philips Türkiye, IPSOS'la işbirliğiyla hazırladığı Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması sonuçlarını paylaştı. Araştırma 12 kentte 15 - 64 yaş grubundaki 1.1224 kişiyle görüşükerek hazırlandı.

Buna göre araştırmaya katılanların yüzde 75’i sağlıklı olabilmek için çaba gösterdiğini belirtiyor. Yüzde 58’i hasta olmasa/kendini hasta hissetmese bile yılda en az bir kez kontrol amaçlı doktora gittiğini ifade ediyor.

işisel bakımın sağlık algısındaki etkisine bakıldığında, “Saç ve cilt bakımı konusunda kendimi bakımsız hissettiğimde, kendimi sağlıksız hissederim” diyenlerin oranının yüzde 66 olduğu görülüyor.

Üç kişiden biri iki kez diş fırçalıyor

Ağız ve diş sağlığının genel sağlık durumu ile ilişkili olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 79 olurken, günde 2 kez diş fırçalama oranı yüzde 36.

Araştırmaya katılanların yüzde 56’sı ise kalp sağlığı ve diş sağlığı arasında ilişki olduğunu düşünüyor.

Teknolojinin sağlığı daha iyi ve etkin yönetebilmeye yardımcı olacağını düşünenlerin oranı yüzde 85. Teknoloji ilerledikçe birçok hastalığın tedavisinin kolaylaşacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 73.