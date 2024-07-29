Arda Güler’in Behzat Ç. filminde oynadığı ortaya çıktı! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Arda Güler’in Behzat Ç. filminde Gençlerbirliği altyapısında oynarken rol aldığı ortaya çıktı. 2018 yapımı ‘Behzat Ç. Ankara Yanıyor’ adlı filmde şu sıralar Etimesgut Belediye Başkanı olarak görev yapan Erdal Beşikçioğlu başrol oynuyor.

Hem dizisi hem de filmleri Türkiye’de çok sevilen Beşikçioğlu rol gereği Arda Güler ve futbolcu arkadaşlarını antreman sahasında topluyor. Behzat Amir sahada mini futbolculara “Yenmek ve yenilmenin değil mücadele etmenin, çaba göstermenin önemli olduğu” yönünde bir söylev çekiyor.