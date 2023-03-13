Aromalı elektronik sigaralar zararlı mı? Aromalı elektronik sigaralar Hangi kimyasalları içeriyor?

Sigarayı bırakmada bir basamak olduğu iddiasıyla özellikle sigara bırakmayı isteyenler tarafından tercih edilen elektronik sigaranın normal sigara kadar tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar uyarıyor.

İşte elektronik sigaranın zararları

Elektronik sigaranın zararlarına dikkat çeken Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin e-sigarada temel bağımlılık yapıcı maddenin tıpkı sigarada olduğu gibi nikotin olduğunu söyledi. Elektronik sigaraların, bilinen sigara çeşitlerine göre daha az zararlı olmadığını vurgulayan Çetin, elektronik sigara sıvıları içinde de pek çok farklı kimyasal madde bulunduğunu, özellikle aromalı elektronik sigarada kullanıcının aroma tadını alırken aynı zamanda pek çok farklı zararlı kimyasalı ve beyin için en riskli bağımlılık yapıcı maddelerden biri olan nikotini vücuduna kabul ettiğinin altını çizdi.

Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, özellikle sigarayı bırakmayı düşündüğünü belirten kişilerce yaygın şekilde kullanılan elektronik sigaraların zararlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Elektronik sigara içerisinde nikotin bulunduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, “Elektronik sigara temel olarak nikotin adlı bağımlılık yapıcı kimyasal bileşenin kullanıcıya ulaştırılmasını sağlayan bir aracı vazifesi göstermektedir. Elektronik sigara içinde temel bağımlılık yapıcı tıpkı sigarada olduğu gibi nikotindir.” dedi.

Aromalı elektronik sigarada hangi kimyasallar var?

Son yıllarda karşılaşılan aromalı elektronik sigaralara da dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, “Aromalı elektronik sigaralar, nikotin bağımlılığını maskeleyerek daha hoş ya da daha zararsız göstermek için kullanılmaktadır. Kullanıcı kişi aroma tadını alırken aynı zamanda pek çok farklı zararlı kimyasalı ve beyin için en riskli bağımlılık yapıcı maddelerden biri olan nikotini vücuduna kabul etmektedir.” uyarısında bulundu.

Aromalı elektronik sigara bağımlılık yapar mı?

Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, elektronik sigarada da normal sigara ürünlerindeki nikotinin bulunduğunu ve bağımlılık yarattığını söyledi. Doç. Dr. Çetin, elektronik sigarayla ilgili uyarılarını şöyle sıraladı:

- Elektronik sigara tıpkı sigara gibi insan sağlığı için zararlıdır.

- Elektronik sigarada da normal sigarada bulunan ve bağımlılığa neden olan nikotin maddesi bulunmaktadır.

- Elektronik sigara, sigara firmalarının sıklıkla genç bireyler ve kadınlarda “moda” ve “şık” terimleri üzerinden tüketici/bağımlı yaratmaya çalıştıkları bir enstrümandır.

- Elektronik sigaralar, bilinen sigara çeşitlerine göre daha az zararlı değildir. Elektronik sigara sıvıları içinde de pek çok farklı kimyasal madde bulunmaktadır.

- Elektronik sigaralar, diğer bağımlılık yapıcı maddelerin tüketimi için de bir araç olarak kullanılabilir.

- Elektronik sigaralar “sigara bırakma tedavisi”nde kullanılabilecek bir tedavi yöntemi değildir

- En uygun olanı sigara ve elektronik sigaraya hiç başlamamaktır.