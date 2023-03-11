Aşk hayatınız çıkmaza girdiyse toksik ilişki yaşıyor olabilirsiniz! Eğer bu belirtiler varsa...

İlişkinizde zaman zaman zorlanmanız normal. Yaşam stresi, gelecek kaygısı, aile hayatı gibi etmenler sorun yaşamanıza neden olabilir. Bu zorlukları aşarak yolunuza devam edebilmek, ilişkinizin olağan akışta olduğunu gösterir. Ancak ilişkinizdeki sorunlar katlanılamayacak boyuta ulaştıysa bu durum, toksik bir ilişkinin belirtilerinden biri olabilir. İşte toksik ilişkide olduğunuzu anlamanın yolları!

Toksik İlişki Nedir?

Toksik ilişki, en basit tabiriyle enerjinizi tüketen ilişkidir. Toksik ilişkide karşı taraf size âdeta zehrini akıtır ve siz o zehri günden güne bünyenize alırsınız. Zaman içerisinde buna alışırsınız ve zehir aldığınızın farkında bile olmazsınız. Bu durum da size kısa ve uzun vadeli duygusal zararlar verir.

Toksik ilişki bir süre sonra âdeta bağımlılık yaratır ve ne kadar isteseniz de partnerinizden vazgeçemezsiniz. Bunun ise birçok nedeni var. Harcadığınız emek, "Acaba düzelir mi?" düşüncesi, suçluluk hissi gibi etmenler ayrılığın gecikmesine neden olur. Fakat artık tahammül edemediğiniz bir noktaya gelseniz de ayrılmakta zorlanıyorsanız yardım alabilirsiniz. Peki, o noktaya gelmeden toksik ilişkiyi fark edebilmek mümkün mü?

Toksik İlişkinin Göstergeleri Neler?

İlişki içerisindeyken tehlike çanlarının çaldığını fark etmek çok kolay olmayabilir. Yine de partnerinizin bazı davranışlarını fark edebilir ve toksik ilişki yaşadığınızdan şüphelenebilirsiniz. Bunlar:

1. Aldığınızdan Fazlasını Veriyorsanız

Toksik bir ilişki yaşıyorsanız fedakâr taraf hep siz olursunuz. Verdiğiniz desteğin karşılığını göremezsiniz ve partnerinizin desteğini hissetmezsiniz. Çoğu zaman yalnızlık duygusuyla baş başa kalırsınız.

2. Sağlıksız Bir İletişim İçerisindeyseniz

İlişkinizde yanlış bir şeyler olduğunu fark edip bunu partnerinize ilettiğinizde partneriniz herhangi bir sorun olmadığını dile getiriyor ve araya mesafe koyuyorsa bu, pasif agresif bir harekettir. Bu hareketi öfke krizleri veya ani patlamalar izleyebilir. Sorunlarınızı konuşmak istediğiniz zaman aynı açıklığı partnerinizde bulamıyorsanız ilişkiniz toksik olabilir.

3. Şakayla Karışık Aşağılamalara Maruz Kalıyorsanız

Partneriniz sizi küçük düşüren bir şeyler söyleyip bunu şakaya bağlıyor ve ardından sizin her şeyi ciddiye aldığınızı iddia ediyorsa bu, önemli bir sorundur. Bu tavır, kendinizden şüphe etmenize yol açar ve üzerinizde duygusal bir baskı kurar. Zaman içerisinde duygularınız bir hayli yıpranır ve ilişkiniz toksik hâle dönüşür.

4. Sizi Çevrenizden İzole Ediyorsa

Eğer partneriniz sizi aile ve arkadaşlarınızdan uzak tutmaya çalışıyorsa ve sadece onun odağında bir hayatınız olsun istiyorsa bu durum da toksik ilişkinin en büyük belirtilerinden biridir. Çünkü toksik ilişkilerde baskın taraf, bağımlılık duygusunu artırmak için partnerini sevdiklerinden izole eder. Bu baskıya maruz kalan taraf ise yaşadıklarını anlatmak zorunda kalmamak için sevdikleriyle iletişimini azaltmaya başlar.