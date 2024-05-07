Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bahar bugün (7 Mayıs) yayınlanacak mı?

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrolde yer aldığı, reyting rekorları kıran Bahar dizisi sona mı eriyor?

Bahar dizisinin yeni bölümü merakla beklenirken fragman yayınlanmadı. Gazeteci Birsen Altuntaş da Bahar dizisinin 12. bölümüne ilişkin "Yayınlanmayacak" iddiasını gündeme taşıdı.

Bahar dizisini başından bu yana severek takip edenler ise dizinin son bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı.

Başta Google olmak üzere arama motorlarına “Bahar dizisinin son bölümü ne zaman yayınlanacak”, “Bahar dizisinin son bölümü yayınlanmayacak mı”, "Bahar dizisinin son bölümü neden yayınlanmıyor" gibi sorular soran izleyiciler için yapım şirketi MF’ten açıklama geldi.

Buna göre; dizinin 7 Mayıs’ta yayınlanması gereken 12. bölümü izleyicilerle bulaşamayacak. 7 Mayıs Salı günü ise Bahar dizisinin tekrar bölümü ekranlara gelecek.

MF yapım şirketinden gelen açıklamada, Bahar dizisinin yeni bölümünün 14 Mayıs Salı akşamı yayınlanacağı ve her salı yeni bölümün ekrana geleceği ifade edildi.

Magazin gazetecisi Birsen Altuntaş dizinin 12. bölümünün yetişmediği için yayınlanamayacağını duyurmuştu.

Bahar dizisi her salı Show TV'de yayınlanıyor.