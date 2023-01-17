'Baklava' tweeti viral oldu, markalar art arda indirim kararı aldı

Semiha Dilara Hazır isimli sosyal medya kullanıcısı, kaldırımdaki bir beton engelini baklavaya benzetti, sosyal medya hesabında paylaştı.

Bu paylaşım binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından retweet edildi, beğenildi.

Hazır'ın, "Dün Eyüp'te yerde dev bir fıstıklı baklava gördüğümü zannettim" notuyla yaptığı paylaşım Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturunca birçok marka baklava fiyatlarında indirim kampanyası başlattı.

Şahin de paylaşım yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sosyal medya hesabından Hazır'a cevap yazarak, "Semiha merhaba, özelden bana açık adres ve iletişim bilgilerini iletirsen sana Gaziantep'ten baklava göndermek isterim. Eyüp'teki kaldırımlarda gördüğün kadar büyük olmasa da emin ol lezzeti dünyalara bedel" ifadelerini kullandı.

Baklavacılar yazdı

Gelen tepkileri anlatan Hazır, sosyal medya paylaşımının Türkiye çapında büyük bir etkileşim aldığını belirterek, "Daha sonra benim tweetim üzerinden indirim kampanyası başlatıldı. Daha çok duyurulmuş oldu. Daha sonra Gaziantep'ten yazmaya başladılar. Hatta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bana baklava yollamak istediğini söyledi. Başka baklavacılardan da bana çok yazanlar oldu. Yani tüm Türkiye o gece baklava yedik. Herkesin canı baklava çekti. Baklava gündeme oturdu, mutluyum." diye konuştu.

Semiha Dilara Hazır, genelde çok olumlu ve esprili tepkiler geldiğini belirterek, "Yorumlarda ekonomiye bağlayanlar oldu. 'Pahalılıktan yolda yürürken baklava görüyor.' diyenler oldu. Diyet yapanlar kendisine benzetti. Kimisi Gaziantep özlemine bağladı. Yazıyı okuyana kadar ben de baklava olarak gördüm diyenler oldu." ifadelerini kullandı.

Paylaşımının popüler olması sebebinin gastronomiyle ilişkili de olduğunu kaydeden Hazır, şöyle devam etti:

"Türkiye zaten gastronomi açısından önemli bir ülke. Baklavanın bu kadar gündem olacağı bir ülke daha yoktur. İnsanlar özelden, yorumdan deli gibi yazdılar. 'Benim de canım baklava istedi. Senin yüzünden baklava yiyoruz. Tüm ülke baklava yiyoruz' diyenler oldu. Türkiye yemek konusunda o kadar gelişmiş ki bu bile gündeme oturabiliyor."