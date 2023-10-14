Bulgari’den Serpenti 75: Sonsuz Hikayelerin 75 yılı sergisi

Bulgari, Serpenti'nin 75. yıl dönümünü kutlamak için dün gece Piazza Sempione Dazi'de “Serpenti 75: Sonsuz Hikayelerin 75 Yılı” sergisini açtı. Yıl boyunca Şanghay, Seul, Dubai ve Tokyo gibi özel olarak seçilmiş şehirlerde sunulan Serpenti Factory sanatsal girişiminin bir parçası olan serginin Avrupa'daki tek durağı Milano olacak. Bu özel etkinlikteki konuklar arasında, Bulgari’nin Türkiye marka elçisi Serenay Sarıkaya da yer aldı. Dazio di Levante'de yer alacak sergi, mücevher evinin yüksek mücevher yaratımlarıyla birlikte olağanüstü miras mücevherlerine ve saatlerine de yer veriyor. Serpenti sembolünün çok yönlü doğasının bir yansıması olan sergi, İtalyan ve uluslararası altı sanatçının “Serpenti” yorumlarını içeriyor. Bu özel sanatçı topluluğunda Quayola, Sougwen Chung, Daniel Rozin, Cate M, Fabrizio “Bixio” Braghieri ve Filippo Salerni yer alıyor. Sanatçılar Fabrizio “Bixio” Braghieri ve Filippo Salerni’nin Milano kökenli olması, Bulgari'nin moda, kültür ve sanat duruşu adına İtalyan ve uluslararası sahnede bir referans noktası olan Milano ile bağlantısına gönderme yapıyor.

"Serpenti 75: Sonsuz Hikayelerin 75 Yılı" sergisi, Milano Cattolica Üniversitesi'nde Lüks Yönetimi yüksek lisans programı öğrencileri, ziyaretçilere rehberlik ederek sergiyi gezdirmek için hazır olacaklar. Bulgari'nin iki Milanolu sanatçıyla çalışması, Serpenti Factory'nin ötesinde de devam edecek; sergi süresince Via del Gesù 4'teki Bulgari butiği, Bixio'nun şimdiye kadar yaptığı en büyük iki Cuori Fragili (Kırılgan Kalpler) eserine ev sahipliği yapacak.