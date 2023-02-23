Bunları kimse bilmiyor! Ocağınızı ovalamadan temizlemeniz ve lekelerden arındırmanız mümkün...

Yemek yaparken ocağa dökülen yağ ve yemek artıkları hemen temizlenmezse ocaklara yapışıp kalabilir. Ancak bu zorlu lekeleri çıkarmak için bilek gücünüzü kullanmanıza gerek yok! Bazı yöntemlerle ocağınızı tertemiz hâle getirebilirsiniz. İşte tertemiz ve pırıl pırıl görünen ocaklar için tüyolar...

Sirke ve Karbonat Yöntemi

Sirke ve karbonat, ocak temizliği için çok etkili bir yöntem. İlk olarak ocağın üzerini boşaltın ve parçalarını sıcak su ve bulaşık deterjanı karışımında bekletin. Ardından ocak yüzeyine karbonat serpin. Daha sonra karbonatın üzerine sirke gezdirin. 10-15 dakika bekletin ve ocağın çizilmemesi için yumuşak bir fırça veya süngerle temizleyin. Daha sonra temiz bir bezle silin ve tertemiz bir ocak elde edin. Deterjanlı suda bekleyen parçalarını da süngerle temizleyerek durulayın.

Limon Suyu Yöntemi

Limon suyu da ocak temizliği için sıkça kullanılan bir işlem. Birkaç limonun suyunu bir kaba sıkın ve ocak yüzeyinin her yerine dökün. 10-15 dakika bekletin. Ardından bir fırça veya sünger kullanarak ocağı temizleyin. Son olarak temiz mikrofiber bir bezle sildiğinizde parlak bir yüzey elde ettiğinizi göreceksiniz. Eğer çok inatçı lekeler varsa daha etkili bir yöntem için limon suyunun üzerine karbonat da dökebilirsiniz.

Yağ Çözücü Yöntemi

Yağ çözücü temizleyiciler, ocak temizliği için de kullanılabilir. Temizleyiciyi ocak yüzeyine püskürtün ve birkaç dakika bekleyin. Yağ çözücü bu sürede ocağın üzerindeki kirlere nüfuz eder. Daha sonra bir fırça, bulaşık süngeri veya bulaşık teliyle temizleyin. Temiz ve nemli bezle birkaç kere ocağı silin ve yağ çözücüden arındırın. Ardından kuru ve temiz bir mikrofiber bezle ocağı kurulayabilirsiniz.

Buhar Yöntemi

Buhar aslında pek sık bilinen bir yöntem değil. Fakat ocak temizliği için kullanılıyor. Buhar temizleyiciyi ocak yüzeyine uygulayın ve birkaç dakika bekleyin. Buharla yumuşayan kirleri fırçayla kolayca çıkarabilir ve süngerle temizleyebilirsiniz.