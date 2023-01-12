Burhan Çaçan yaşamını yitirdi: Ailesi Burhan Çaçan'ın ölüm sebebini açıkladı

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybetti.

Usta sanatçı Burhan Çaçan, İstanbul Florya'daki evinden sabah saatlerinde çıkarak yürüyüş yaptı. Daha sonra eve dönen Çaçan, bu sırada rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Çaçan yaşamını yitirdi.

Çaçan ailesine de yakınlığı olan CHP Fatih Belediye Başkan aday adayı Yusuf Yetişken, Çaçan'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yetişkin, şu paylaşımı yaptı:

"Sevgili eniştem, değerli sanatçı Burhan Çaçan vefat etmiştir. Cenaze detaylarını önümüzdeki saatlerde paylaşacağım. Ülkemizin başı sağ olsun."

Çaçan, yarın Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Burhan Çaçan kimdir?

TRT Erzurum Radyosu'nun 1978 yılında açtığı olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi. Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekti. İlahiler 99 ve Mevlüt ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yaptı. Çaçan, evli ve iki çocuk babasıydı.