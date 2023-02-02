Çocuğunuzun geleceğini şimdiden güvence altına alın! Çocuğunuz için birikim yapmanın yolları neler?

Anne baba olarak çocuğunuza iyi bir gelecek sunmak istiyor ancak bu konuda endişelere kapılıyor olabilirsiniz. Oysa ona parlak bir gelecek sunmak için atabileceğiniz pek çok adım var. Az miktarlarda da olsa yapacağınız birikimler, ileride finansal açıdan elinizi oldukça rahatlatabilir. Eğer siz de çocuğunuzun geleceğini düşünüyor, hayallerine kavuşması için birikim yapmak istiyorsanız bu küçük adımları izleyebilirsiniz.

Çocuğunuza Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) Hesap Açabilirsiniz

Çocuğunuz için birikim yapmak istediğinizde bankalar size bu konuda çeşitli hizmetler sunar. Bireysel Emeklilik Sistemi de çocuğunuzun geleceği için birikim yapabileceğiniz bir yöntem. Her ay belli miktarda ödeyeceğiniz BES ücreti çeşitli fonlarda değerlenir, eklenen devlet katkısı ile birikiminiz katlanarak artabilir. Çocuğunuz 18 yaşına gelene kadar bu birikim aracını kullanabilirsiniz.

Çocuğunuz Adına Vadesiz Bir Banka Hesabı Açabilirsiniz

Çocuğunuzun geleceği için birikim yapmak adına ona vadesiz bir banka hesabı açabilirsiniz. Böylelikle uzun yıllar boyunca hiçbir masraf ödemeden çocuğunuzun birikimini bankada muhafaza edebilirsiniz.

Törenlerde Takılan Altın ve Diğer Değerli Ziynetleri Biriktirebilirsiniz

Özellikle doğumdan sonra ve sünnet gibi çeşitli törenlerde çocuğunuza takılan altın, değerli ziynet eşyaları ve paraları bir birikim hesabı ya da bankadan kiraladığınız fiziksel kasalarda muhafaza edebilirsiniz. İsterseniz bu kıymetli eşyaları fiziki kumbarada da saklayabilirsiniz.

Vadeli Hesap Açarak Düzenli Yapacağınız Birikimin Değerini Artırabilirsiniz

Kimi bankalar çocuğunuz için açtırdığınız hesapları günlük, aylık ve yıllık vadede değerlendirerek güncel faiz oranlarıyla birikimin artmasını sağlar. Vadeli hesaplarda çocuğunuzun hesabına ne kadar çok para yatırırsanız birikim getiriniz de o kadar artar. Vade sonunda dilerseniz parayı çekebilir ya da vadeli hesabı vadesiz hesaba dönüştürerek de birikim yapmaya devam edebilirsiniz.