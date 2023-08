Disney’in 100. yılına özel kristal ayakkabı

Takip Et

Swarovski, The Walt Disney Şirketi’nin 100. yıl dönümünü kutluyor. Disney’in büyülü hikaye anlatım mirasını kutlayacak olan “Disney 100 Years of Wonder (Disney100)” etkinlikleri kapsamında, Swarovski de farklı markalarla birlikte yer alacak.

Disney, 100 yıldır süregelen sanatçılığını ve hayal gücünü kutlamak amacıyla dünyanın dört bir yanından moda, film, müzik ve sanat alanlarında öne çıkan vizyonerleri ve yeni nesil yetenekleri bir araya getiriyor. Aynı zamanda, Make-A-Wish® Kurumu’na destek vermek amacıyla Disney temalı parçalar yaratmaları için bu yaratıcıları davet ediyor. Swarovski’nin Global Kreatif Direktörü Giovanna Engelbert, bu özel etkinliğe katkıda bulunarak Disney’in 2015 yapımı “Cinderella” filmine ait ikonik kristal ayakkabının yeniden yaratımını sunacak. Swarovski’nin Avusturya Alp Dağları’nda bulunan merkezindeki zanaatkârlar tarafından üretilen bu ayakkabı, Disney’in neşeli yapımlarını yansıtıyor. Ayakkabı, 221 faset ve yansımalara sahip, masif Aurora Borealis kristalinden 150 saatte sekiz teknisyen tarafından üretiliyor.

İkonik ayakkabının doğuşu Giovanna Engelbert, Make-A-Wish®’i desteklemek amacıyla sanat eserleri, objeler ve deneyimler sunan katılımcılarla bir araya gelerek etkinliğe destek veriyor. Engelbert, “Yaratıcılığın ve yükselen yeteneklerin bu küresel kutlamasına katılmaktan onur duyuyorum. Disney 100 için Cinderella’nın ikonik kristal ayakkabısını yeniden yaratma ilhamını, temsil ettiği yardımseverlikten, dilek tutma fikrinden ve tabii ki bu ayakkabının dünyanın en ünlü ayakkabısı olmasından aldım. Çok yönlü ve sihir dolu Swarovski dünyasını Disney dünyasıyla birleştirmek için mükemmel bir yoldu” şeklinde konuştu. Swarovski’nin Disney ile olan işbirliği neredeyse 20 yıl öncesine dayanıyor. Bu işbirliği, yüksek kalite ve tasarım odaklılığı ile birlikte neşe ve merak uyandırma kabiliyeti gibi ortak değerleri kapsıyor. Swarovski, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pluto, Donald Duck, Daisy Duck ve Goofy gibi Disney’in sevilen karakterlerinin kristal figürlerini 2005 yılından beri tasarlayarak hayat veriyor. Swarovski, Disney100 etkinlikleri kapsamında özel bir koleksiyon olan “Disney100 x Swarovski Koleksiyonu”nu piyasaya sürüyor. Bu koleksiyon, Mickey Mouse, Donald Duck ve Minnie Mouse gibi üç ikonik Disney karakterine odaklanıyor ve Swarovski’nin benzersiz tasarım yetenekleriyle şekilleniyor. Bir asırdır süren hikaye anlatıcılığını kutlayan koleksiyon, Swarovski ve Disney arasındaki uzun soluklu ve yaratıcı iş birliğinin sonucu olarak doğdu.

Swarovski ve Disney, 100. yıl dönümü kutlamalarıyla birlikte, sanat, moda ve tasarım dünyasında bir iz bırakmaya devam ediyor. Bu iş birliği, her iki markanın da yaratıcılığı, kaliteyi ve hayal gücünü bir araya getirerek izleyicilere bir deneyim sunmaya devam ediyor.