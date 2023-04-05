Doğuş Otomotiv’in ‘Doğaya Kanat Açtık’ projesinin 2023 rotası Antalya oldu

Doğuş Otomotiv’in doğa ve çevrenin korunması, sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Doğaya Kanat Açtık’ projesinin 2023 rotaları Antalya’da başladı.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen çalışmalar süresince aralarında Sibirya Suçulluğu, Çöl Kuyrukkakanı, Çalıkuşu Çıvgını, Terek Düdükçünü, Telli Turna, Karakanatlı Bataklıkkırlangıcı, Kılkuyruk Bağırtlak, Doğu Kirazkuşu ve Doğu Alameceği gibi nadir türleri de görüntüleyip kayıt altına almayı başaran Alper Tüydeş, Antalya’daki çalışmalarıyla 361 kuş türünü gözlemledi.

361 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Türkiye’nin güneyinden kuzeyine, en doğusundan batısına farklı coğrafyalarında ve farklı dönemlerde yapılan arazi çalışmalarıyla bir yandan türlerin net ve sanatsal fotoğrafları alınırken, bir yandan da elde edilen bilgilerin uluslararası veri tabanlarına işlenerek ülkemizde görülen kuş türlerinin popülasyonlarının kayıt altına alınması sağlanıyor.

Doğaya Kanat Açtık projesinin Antalya’da Boğazkent, Denizkent, Manavgat ve Çenger sahillerini kapsayan 2023 yılındaki ilk rotasında bahar göçünün yaşandığı dönemde Akdeniz’i aşan göçmen kuşlar gözlemlendi. Özellikle nadir kuş türlerini arayan Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş 4 gün boyunca Antalya’nın çeşitli bölgelerinde kuş gözlemi yaptı.

110’dan fazla balık türü tespit edildi

Gözlemleri süresince 110’dan fazla kuş türü tespit eden Tüydeş, Kıbrıs Kuyrukkakanı, Bıyıklı Ötleğen, Büyük Cılıbıt, Erguvani Balıkçıl, Bataklık Suyevlesi gibi göçmen türleri de fotoğraflamayı başardı. Böylece Tüydeş’in proje kapsamında görüntülediği kuş türü sayısı 361’e ulaştı.

Antalya’daki gözlemleriyle ilgili bilgi veren Alper Tüydeş özellikle sahil bölgelerinde doğal hayatı dikkate alan düzenlemeler yapılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Tüydeş “Akdeniz kıyıları ülkemizde özellikle bahar göçünde yüzlerce türden on binlerce kuşu ağırlıyor. Afrika Kıtası’ndan yola çıkan bu kuşlar ülkemizin ve devamında Avrupa ülkelerinin de içinde olduğu üreme alanlarına göç ederken, denizi aştıktan sonra ilk olarak bu bölgede mola veriyorlar.

Sazlık ve çalılık alanları bitiriyor

Ancak turizm ve şehirleşmenin yan etkileri maalesef bu sahillerdeki sazlık ve çalılık alanları bitirmek üzere. Kalan bir avuç yeri de korumazsak göçmen kuşların sığınabileceği alan kalmayacak. En az ormanlar, sulak alanlar kadar bunun da önemli olduğu unutulmamalı. Projenin bu rotasında en çok dikkatimi çeken, acil kararlar alınması gereken durum bu oldu’ dedi.

Tüydeş, Doğaya Kanat Açtık Projesi çerçevesinde Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde çektiği başta kuşlar olmak üzere tüm yaban hayatı fotoğraflarını önümüzdeki dönemde yeni nesil interaktif bir sergi ile Galataport’taki Doğuş Otomotiv Plus'ta doğa severlerle buluşturacak.