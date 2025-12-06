Düğünlerinde bir şarkı söylediler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Konservatuar mezunu Hasan Başkaya ve amatör olarak şarkı söyleyen memur Öznur Başkaya, Haziran 2023'te dünya evine girdi.

Müzik tutkunu Başkaya çifti, düğünlerinde Ankaralı Coşkun'a ait 'Ne Bilsin Eller' şarkısını söyledi.

Başkaya çiftinin şarkı söyledikleri video, sosyal medyada; özellikle de düğün sayfalarında paylaşıldı.



Başkaya çifti, büyük ilgi gören görüntülerin ardından beklemedikleri bir süreçle karşı karşıya kaldı..

Ankara Coşkun olarak bilinen eser sahibi Coşkun Direk, çift hakkında şikayetçi oldu ve uzlaşma için 300 bin lira talep etti.

Müzik öğretmeni Hasan Başkaya, görüntülerin kendi hesaplarından değil, çeşitli düğün sayfaları tarafından paylaşıldığını belirterek, "Eşim amatör olarak söyledi. Gelinliğiyle şarkı söylemesi çok dikkat çekti. Kendi hesabımda 1500 beğenide kaldı ama farklı hesaplar milyonlara ulaştı" dedi.

Başka platformlarda yayılan videonun ardından, çift şarkıyı resmi olarak söyleyebilmek için Ankaralı Coşkun'la iletişime geçip muvafakatname almak istedi; ancak olumlu yanıt alamadı.

'Önce tebrik etti, sonra dava açtı'

Hasan Başkaya, videonun ilk paylaşıldığı günlerde Ankaralı Coşkun'un kendi hesabına alkış emojisi bırakarak tebrik ettiğini, hatta "Hakkını helal et abi, izinsiz söyledik" şeklindeki yorumuna da yanıt verdiğini söyledi.

Başkaya, daha sonra yaşanan süreci şöyle anlattı: "Bir süre sonra soruşturma açılacağını söyledi ve attığı yorumu sildi. Biz videodan hiçbir maddi kazanç sağlamadığımızı ifade ederek ifademizi verdik. Uzlaşmacı, bizden 300 bin lira istediğini iletti. Bu rakama çok şaşırdık. Hayatımda böyle bir para görmedim."

'Tek isteğimiz davayı geri çekmesi...'

Ankaralı Coşkun'u hala çok sevdiklerini söyleyen Hasan Başkaya, tüm sürece rağmen şarkıyı onunla birlikte söyleyip klip çekmeyi dahi teklif ettiklerini belirtti.

Başkaya, "Biz onu severek dinliyoruz. Davayı geri çekmesini istiyoruz, başka bir isteğimiz yok" ifadelerini kullandı.