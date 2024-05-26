Dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Minaj'a Hollanda'da gözaltı

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı ABD’li Nicki Minaj, Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Schiphol Havalimanı’nda gözaltına alındı.

41 yaşındaki Minaj, İngiltere'nin Manchester şehrinde vereceği konser öncesi yanında bulunan uyuşturucuyu ülke dışına çıkarmaya çalışması nedeniyle gözaltına alındı.

Şarkıcının Manchester konserinin ertelendiği bildirilirken Hollanda polisi, Minaj’ın para cezasına çarptırıldığını ve yolculuğuna devam etmesine izin verildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yaşadıklarını aktaran Minaj, polisin bütün bagajlarını aramak istediğini söylerken "Şimdi esrar bulduklarını ve başka yetkililerin diğer hazır ruloları tartmak için buraya gelmesi gerektiğini söylediler." ifadelerini kullandı.