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Dünyanın en güvenilir şehirleri açıklandı: Türkiye'den 1 şehir listede

Ünlü araştırma şirketi Numbeo, her yıl açıkladığı dünyanın en güvenli şehirleri listesini açıkladı. Listenin zirvesinde, Birleşik Arab Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi yer alırken Eskişehir onuncu oldu.

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Şehirlerle ilgili yaptığı araştırmalarla tanınan Numbeo şirketi, 2022 yılında dünyanın en güvenli şehirlerini açıkladı.

Listede Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi üst üste yedinci kez ilk sırada yer alırken Türkiye’den Eskişehir ilk 10’da yer aldı.

Suç oranlarına bakılarak hazırlanan en güvenli şehir raporunda 2’nci sırada Katar’ın başkenti Doha yer aldı. İlk 10 sırada Birleşik Arap Emirlikleri'nin üç şehrinin yer aldığı raporda 431 şehir yer alırken başkent Ankara 159’uncu sırada kendine yer bulurken İstanbul ise 52,5 puanla 230’uncu sırada.

Listeye suç endeksi açısından bakıldığında yıllardır dünyanın en tehlikeli şehri olarak kabul edilen Venezuela'nın başkenti Karakas, 100 üzerinden 16,4 puanla yine zirvede yer alıyor.

İşte dünyanın en güvenli şehirleri sıralaması:

1 Abu Dhabi, United Arab Emirates 
2 Doha, Qatar 
3 Taipei, Taiwan (China) 
4 Ajman, United Arab Emirates 
5 Sharjah, United Arab Emirates 
6 Quebec City, Canada
7 Dubai, United Arab Emirates 
8 San Sebastian, Spain 
9 Bern, Switzerland 
10 Eskisehir, Turkey 
11 Munich, Germany 
12 Zurich, Switzerland 
13 Trondheim, Norway 
14 Muscat, Oman 
15 Tartu, Estonia 
16 The Hague (Den Haag), Netherlands 
17 Hong Kong, Hong Kong (China) 
18 Basel, Switzerland 
19 Yerevan, Armenia 
20 Ljubljana, Slovenia 
21 Groningen, Netherlands 
22 Zagreb, Croatia 
23 Cluj-Napoca, Romania 
24 Tampere, Finland 
25 Eindhoven, Netherlands 
26 Irvine, CA, United States 
27 Coquitlam, Canada 
28 Stavanger, Norway 
29 Reykjavik, Iceland 
30 Chiang Mai, Thailand 
31 Timisoara, Romania 
32 Tallinn, Estonia 
33 Tokyo, Japan 
34 Seoul, South Korea 
35 Prague, Czech Republic 
36 Aalborg, Denmark 
37 Helsinki, Finland 
38 Canberra, Australia 
39 Rijeka, Croatia 
40 Oakville, Canada 
41 Bergen, Norway 
42 Krakow (Cracow), Poland 
43 Graz, Austria 
44 Tbilisi, Georgia 
45 Warsaw, Poland 
46 Mangalore, India 
47 Brno, Czech Republic 
48 Lausanne, Switzerland 
49 Utrecht, Netherlands 
50 Wroclaw, Poland 