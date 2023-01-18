Dünyanın en güvenilir şehirleri açıklandı: Türkiye'den 1 şehir listede
Ünlü araştırma şirketi Numbeo, her yıl açıkladığı dünyanın en güvenli şehirleri listesini açıkladı. Listenin zirvesinde, Birleşik Arab Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi yer alırken Eskişehir onuncu oldu.
Şehirlerle ilgili yaptığı araştırmalarla tanınan Numbeo şirketi, 2022 yılında dünyanın en güvenli şehirlerini açıkladı.
Listede Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi üst üste yedinci kez ilk sırada yer alırken Türkiye’den Eskişehir ilk 10’da yer aldı.
Suç oranlarına bakılarak hazırlanan en güvenli şehir raporunda 2’nci sırada Katar’ın başkenti Doha yer aldı. İlk 10 sırada Birleşik Arap Emirlikleri'nin üç şehrinin yer aldığı raporda 431 şehir yer alırken başkent Ankara 159’uncu sırada kendine yer bulurken İstanbul ise 52,5 puanla 230’uncu sırada.
Listeye suç endeksi açısından bakıldığında yıllardır dünyanın en tehlikeli şehri olarak kabul edilen Venezuela'nın başkenti Karakas, 100 üzerinden 16,4 puanla yine zirvede yer alıyor.
İşte dünyanın en güvenli şehirleri sıralaması:
1 Abu Dhabi, United Arab Emirates
2 Doha, Qatar
3 Taipei, Taiwan (China)
4 Ajman, United Arab Emirates
5 Sharjah, United Arab Emirates
6 Quebec City, Canada
7 Dubai, United Arab Emirates
8 San Sebastian, Spain
9 Bern, Switzerland
10 Eskisehir, Turkey
11 Munich, Germany
12 Zurich, Switzerland
13 Trondheim, Norway
14 Muscat, Oman
15 Tartu, Estonia
16 The Hague (Den Haag), Netherlands
17 Hong Kong, Hong Kong (China)
18 Basel, Switzerland
19 Yerevan, Armenia
20 Ljubljana, Slovenia
21 Groningen, Netherlands
22 Zagreb, Croatia
23 Cluj-Napoca, Romania
24 Tampere, Finland
25 Eindhoven, Netherlands
26 Irvine, CA, United States
27 Coquitlam, Canada
28 Stavanger, Norway
29 Reykjavik, Iceland
30 Chiang Mai, Thailand
31 Timisoara, Romania
32 Tallinn, Estonia
33 Tokyo, Japan
34 Seoul, South Korea
35 Prague, Czech Republic
36 Aalborg, Denmark
37 Helsinki, Finland
38 Canberra, Australia
39 Rijeka, Croatia
40 Oakville, Canada
41 Bergen, Norway
42 Krakow (Cracow), Poland
43 Graz, Austria
44 Tbilisi, Georgia
45 Warsaw, Poland
46 Mangalore, India
47 Brno, Czech Republic
48 Lausanne, Switzerland
49 Utrecht, Netherlands
50 Wroclaw, Poland