Dünyanın en güvenilir şehirleri açıklandı: Türkiye'den 1 şehir listede

Şehirlerle ilgili yaptığı araştırmalarla tanınan Numbeo şirketi, 2022 yılında dünyanın en güvenli şehirlerini açıkladı.

Listede Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi üst üste yedinci kez ilk sırada yer alırken Türkiye’den Eskişehir ilk 10’da yer aldı.

Suç oranlarına bakılarak hazırlanan en güvenli şehir raporunda 2’nci sırada Katar’ın başkenti Doha yer aldı. İlk 10 sırada Birleşik Arap Emirlikleri'nin üç şehrinin yer aldığı raporda 431 şehir yer alırken başkent Ankara 159’uncu sırada kendine yer bulurken İstanbul ise 52,5 puanla 230’uncu sırada.

Listeye suç endeksi açısından bakıldığında yıllardır dünyanın en tehlikeli şehri olarak kabul edilen Venezuela'nın başkenti Karakas, 100 üzerinden 16,4 puanla yine zirvede yer alıyor.

İşte dünyanın en güvenli şehirleri sıralaması:

1 Abu Dhabi, United Arab Emirates

2 Doha, Qatar

3 Taipei, Taiwan (China)

4 Ajman, United Arab Emirates

5 Sharjah, United Arab Emirates

6 Quebec City, Canada

7 Dubai, United Arab Emirates

8 San Sebastian, Spain

9 Bern, Switzerland

10 Eskisehir, Turkey

11 Munich, Germany

12 Zurich, Switzerland

13 Trondheim, Norway

14 Muscat, Oman

15 Tartu, Estonia

16 The Hague (Den Haag), Netherlands

17 Hong Kong, Hong Kong (China)

18 Basel, Switzerland

19 Yerevan, Armenia

20 Ljubljana, Slovenia

21 Groningen, Netherlands

22 Zagreb, Croatia

23 Cluj-Napoca, Romania

24 Tampere, Finland

25 Eindhoven, Netherlands

26 Irvine, CA, United States

27 Coquitlam, Canada

28 Stavanger, Norway

29 Reykjavik, Iceland

30 Chiang Mai, Thailand

31 Timisoara, Romania

32 Tallinn, Estonia

33 Tokyo, Japan

34 Seoul, South Korea

35 Prague, Czech Republic

36 Aalborg, Denmark

37 Helsinki, Finland

38 Canberra, Australia

39 Rijeka, Croatia

40 Oakville, Canada

41 Bergen, Norway

42 Krakow (Cracow), Poland

43 Graz, Austria

44 Tbilisi, Georgia

45 Warsaw, Poland

46 Mangalore, India

47 Brno, Czech Republic

48 Lausanne, Switzerland

49 Utrecht, Netherlands

50 Wroclaw, Poland