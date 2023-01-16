'Dünyanın en güzel kadını' olarak tanınıyordu: Gina Lollobrigida yaşamını yitirdi

Birçok kişi tarafından "dünyanın en güzel kadını" olarak anılan İtalyan oyuncu Gina Lollobrigida, 95 yaşında yaşamını yitirdi.

İtalyan basını ünlü oyuncunun bir süredir Roma'daki bir klinikte tedavi gördüğünü belirtti.

Gina Lollobrigida 50 ve 60'lı yıllara damgasını vurmuştu

1950 ve 1960’lı yıllara damga vuran Lollobrigida sinema dünyasını bıraktıktan sonra fotoğraf ve heykel sanatına ilgi göstermeye başlamıştı. Geçen yılın Eylül ayında ise siyasete atılmaya çalışan Lollobrigida, sandıktan zaferle ayrılamamış ve vekil olamamıştı.