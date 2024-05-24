‘Elektrikli çimento’ nedir, yakın gelecekte kullanılabilir mi?

Çimento dünyada en fazla kullanılan inşaat malzemesi ve üretim süreci nedeniyle de gezegeni ısıtan gazları açığa çıkaran en büyük kaynaklardan biri.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, eğer çimento bir ülke olsaydı, karbon salımında Çin ve ABD’nin ardından geliyor olurdu.

İnsan kaynaklı karbondioksit açığa çıkmasının yüzde 7.5’luk bir bölümünde çimento üretimi etkili oluyor.

Çimento, kireçtaşının fosil yakıtlarla 1600 derecede ısıtılarak kimyasal dönüşüm geçirmesiyle elde ediliyor. Ve bu sırada açığa çıkan karbon salımı sadece başlangıç.

Araştırmacılar elektrikli fırınların kullanılması durumunda, çimento üretiminde sera gazlarının hiç açığa çıkmamasının sağlanabileceğini belirtiyor.

Yapılan hesaplara göre bir ton çimentonun üretiminde yaklaşık bir ton karbondioksit açığa çıkıyor.

Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırma bu ciddi zararı önleyecek yöntemi bulmuş olabilir.

Yapılan araştırma, yüksek ısıda elde edilen çimentonun yeniden yüksek ısıya maruz bırakılarak yeniden kullanılabilecek şekilde etkin hale getirilebileceği fikrine dayanıyor.

Araştırmacıların üzerinde çalıştığı keşif ise, bu süreçte çelik geri dönüşümünden yararlanılabileceği buluşuna dayanıyor.

Çelik geri dönüştürülürken, havayla teması engellemek ve saflığı etkileyebilecek etkilerden malzemeyi korumak için yüzeyde tutunan kimyasallar kullanılıyor. Burada biriken yan ürüne cüruf deniyor.

Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar kullanılmış çimento ile elektrikli ark ocaklarında kullanılan cürufun neredeyse aynı olduğunu tespit etti.

Elektrikli çimentolu bir gelecek mümkün mü?

Ekip, küçük ölçekli bir elektrikli ark ocağında da deneylere başladı. Yüksek kalite çimento üretmeyi başardıklarında BBC ekibi yanlarındaydı.

Araştırmacılar buna “elektrikli çimento” diyor ve bunun dünyada ilk olduğunu söylüyor.

BBC’ye konuşan araştırma direktörü Cyrille Dunant bu süreç sayesinde sıfır karbon çimento üretiminin mümkün olduğunu savunuyor.

Londra Üniversitesi’nden (UCL) Profesör Mark Miodownik, çelik ve çimento geri dönüşüm süreçlerinin birleştirilmesinin ‘dahice’ olduğunu söylüyor.

Ancak Miodownik, mevcut dev fabrikalarla çimento üretimi anlamında yarışıp yarışılamayacağı sorusuna da şu cevabı veriyor: “Çimento üretimi milyar dolarlık bir endüstri. Burada deve ile cüceyi karşılaştırıyoruz.”

Burada umut kaynağıysa elektrikli çimento üretiminin çok daha ucuza yapılabilecek olması.

İspanyol şirket Celsa, Galler’deki fabrikasında elektrikli çimento üretimini uygulamaya çalışacak.