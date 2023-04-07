Evlilik hazırlığında olan çiftler buraya! İşte düğün hazırlıkları için harcamanız gereken para...

Heyecanlı bir süreç olan evlilik hazırlığı döneminde maliyet hesaplama konusunda kafanız karışmış ya da nereden başlayacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Günümüzde düğün yapmanın maliyetini tespit etmek için düğün öncesi hazırlık döneminden başlayarak kalem kalem hesaplama yapmak gerekiyor. İşte düğün maliyetleriyle ilgili merak edilen ücretler...

Düğün Öncesi Hazırlıklara Ne Kadar Bütçe Ayırmak Gerekiyor?

Düğün yapmanın maliyetini hesaplayabilmek için öncelikle nasıl bir organizasyon yapmak istediğinize karar vermelisiniz. Günümüzde oldukça maliyetli hâle gelen evlilik, hazırlık sürecinde pek çok harcama yapmanızı gerektiriyor. Olmazsa olmaz düğün öncesi masraflar içerisinde çeyiz alışverişi, söz, nişan ve kına organizasyonu yer alıyor. Bu organizasyonların 2023 yılı maliyetleri ise şöyle:

- Mobilya ve ev gereçleri, yeni evleneceklerin en geniş harcama kalemidir. Ortalama bir çeyiz alışverişi yapmak isterseniz minimum 150 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekir.

- Kendi evinizde yapacağınız söz kesme töreniniz için 20 bin TL, nişan için de yine 20 bin TL'lik bir bütçe belirlemeniz yeterli olabilir.

- Kına organizasyonunuz aile içerisinde küçük bir kitleyle yapılacaksa ve ikramda bulunulacaksa 25 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekebilir.

- Düğün öncesi için ayırmanız gereken toplam bütçe en az 215 bin TL civarındadır.

Düğün Organizasyonu için Ayırmanız Gereken Bütçe Nedir?

Hayallerinizi süsleyen bir törenle evlenmek için düşündüğünüz birçok fikir olabilir. Bu hayalleri gerçekleştirmek için adım atmadan önce sizi bekleyen harcamaları bir arada görmeniz büyük önem taşıyor. Öncelikle nasıl bir düğün istediğinizi belirlemelisiniz. Giyeceğiniz gelinlik/damatlık, düğünün konsepti gibi detayları belirlemiş olmanız bütçe hesaplama konusunda işinizi kolaylaştırabilir. Ortalama bir düğün organizasyonu için derlediğimiz listeye de göz atmanızda fayda var.

- Gelinlikleri araştırdığınızda karşınıza pek çok çeşit ve fiyat çıkıyordur. Bu konuda seçim yaparken en önemlisi, hangi gelinliği nereden ve hangi fiyata alabileceğinizi bilmek. Fiyat skalası epey geniş olduğundan 2023 yılı gelinlik fiyatları için 10 bin TL'den başlıyor diyebiliriz. Damatlıkları ortalama 3 bin TL'den düşük bir fiyata bulmanız neredeyse imkânsız. Aksesuarlar düşünüldüğünde onlara da gelinliğe ayrılan bütçeye yakın bir ödeme yapılması gerekebilir.

- Düğün salonlarında 40 bin TL altında fiyat veren bir yer bulmak oldukça zor. İkramlar, yemek ve içecek dâhil bir fiyat almak isterseniz de 100 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekebilir. Elbette bu fiyatlar, seçeceğiniz konsepte göre değişir.

Düğün öncesi ve düğün masraflarını bir arada hesapladığınızda evlenmek için en az 400 bin TL'lik bir bütçeye sahip olmanız gerekiyor.