Four Points by Sheraton yelken takımı yarışlara hazırlanıyor

Er Yatırım bünyesinde yer alan uluslararası otel zinciri Marriott’un markalarından biri olan Four Points by Sheraton çalışanları, deneyimli eğitmenlerden oluşan kadrosu ile yelken eğitimleri, workshoplar ve motivasyon etkinlikleri organize eden Gemini Sailing ile bu sezonda da özgürlüğe yelken açıyor.

Gemini Sailing bünyesinde kurulan Four Points by Sheraton çalışanlarından oluşan yelken takımı, bu yıl da gerçekleşecek yelken yarışlarında boy gösterecek. "‘Bahçeşehir Üniversitesi Trofesi Yarışı", 1 Nisan Cumartesi günü 1. ayak ile başlayacak. 8 Nisan 2023 Cumartesi - Helly Hansen - Bahçeşehir Üniversitesi Trofesi Yarışı 2. ayak, 9 Nisan 2023 Pazar - Bahçeşehir Üniversitesi Trofesi Yarışı 3. ayak ve 29 Nisan 2023 Cumartesi - Bahçeşehir Üniversitesi Trofesi Yarışı 4. ayak şeklinde gerçekleştirilecek.

2022 tarihleri arasında düzenlenen Tayk Sahil Güvenlik 40. yıl yarışını ikinci sırada tamamlayarak kısa sürede hazırlandıkları yarışta podyuma çıkan Four Points by Sheraton yelken ekibi, bu başarının ardından Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nı 4. sırada tamamlamıştı.

Bizim için mutlu çalışan, mutlu misafir anlamına geliyor”

“Mutlu çalışan, mutlu misafir” mottosuyla hareket ettiklerini belirten Er Yatırım Genel Müdür Ferzan Çelikkanat, “Bizim için mutlu çalışan, mutlu misafir anlamına geliyor. Çalışanlarımızı mutlu ettikçe, başarı ve verim artıyor. İnsan keyif duyduğu etkinliklerde yer aldıkça, hem özel hayatında hem iş hayatında çok daha pozitif ve başarılı oluyor. Bizim mesleğimizde en önemli şey, yüzlerdeki gülümseme. Çalışanlarımız gülümsedikçe, misafirlerimiz de gülümseyecek, andan keyif alacaktır” açıklamasında bulundu.

Adını, iki farklı gücün yan yana gelmesi ve zıtlıklarıyla birbirlerini tamamlamalarını temsil eden Gemini (ikiz) Takımyıldızı’ndan alan Gemini, Yunan mitolojisinde Polloux ve Castor adlı ikiz kardeşleri temsil ediyor. Zeus’un kardeşi denizler ve depremler tanrısı Poseidon’un, bu iki kardeşe rüzgara hükmedecek gücü vermesi, takımyıldızına manevi bir güç atfederken, yıldızların gökyüzünde belirmesi, denizcilerin sefere çıkması için en uygun zamanı ifade ediyor.

Milli sporcu kardeşler Berk Gürpınar ve Mert Gürpınar önderliğinde gerçekleşen eğitim programında temel yelken eğitimleri, ileri yelken eğitimi, temel yatçılık eğitimi, kurumsal yarış takımı oluşturma ve iletişim workshopları düzenleniyor.