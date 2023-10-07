Getir’den barınaklara 1,5 milyon kap mama

Getir, “Patiye El Ver” sloganıyla 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında HAYTAP aracılığıyla barınak hayvanları için her yıl verdiği mama desteğini sürdürüyor. Marka 9’uncu yılında 225 ton yani 1,5 milyon kap mamayı barınak hayvanlarıyla buluşturmaya başladı.

Getir, 2015 yılından beri barınak hayvanları için verdiği mama desteğine ara vermeden devam ediyor. Şirket, bu yıl da “Patiye El Ver” diyerek 1,5 milyon kaba denk gelen 225 ton mama toplama hedefiyle yola çıktı. Getir’in milyonlarca kullanıcısının da desteğiyle toplanan mamalar, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki barınaklarda patili dostların beslemesinde kullanılacak. Getir Market Türkiye CEO’su Batuhan Gültakan’ın katılımıyla yapılan etkinlikte Göktürk Hayvan Sevenler Derneği Barınma Alanında yaşayan hayvanlar mamalarıyla buluştu. 9 yıldır barınak hayvanlarına yardım ettiklerini belirten Getir Market Türkiye CEO’su Batuhan Gültakan Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma günü. Marka olarak 9 yıldır barınak hayvanlarına destek oluyoruz. Hayvan Hakları Koruma Federasyonu ile işbirliği içerisinde bu etkinliği düzenliyoruz. 9’uncu yılımızda 225 ton yani 1.5 milyon kap mamayı barınak hayvanlarıyla buluşturma hedefimiz var. Desteğimiz şimdiye kadar Türkiye’nin 52 iline ulaştı. Bu sayıyı bu sene artırmayı hedefliyoruz. Kullanıcılarımız da Getir uygulamasındaki hizmetler üzerinden “Yardım Maması” alarak kampanyamıza destek verebilirler. Kampanyamız devam ediyor; kullanıcılarımızı kampanyamızı desteklemeye davet ediyoruz. Hayvan sever dostlarımıza da hayvan satın almak yerine barınakta olan hayvanları sahiplenmeyi öneriyorum” dedi.