Gökçeada'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Birimince organize edilen tatbikat, 9 deniz aracı, 7 ambulans, 7 UMKE aracı, 145'i UMKE'den olmak üzere 300'den fazla personelin katılımıyla sürüyor. Tatbikatın ikinci gününde, eski İlçe Jandarma Komutanlığı binasında katı yakıt kazanının patlaması sonucu meydana gelen yangına müdahale senaryosu icra edildi.

Deprem senaryosu icra edildi

İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, Gökçeada Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü, binada mahsur kalanlar kurtarıldı.

Deprem senaryosunun da icra edildiği tatbikatta, enkazda kalanlar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, UMKE, Çanakkale İl Özel İdaresi Arama Kurtarma (ÇÖZAK) ekiplerince çıkarıldı. Çadırlarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, en yakın sağlık kuruluşlarına götürüldü.

Organizasyon yarın sona erecek

Gökçeada Kaymakamlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ İşletme Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı ve Türkiye Kızılay Derneğinin de yer aldığı organizasyon, yarın orman yangını ve köy tahliyesi tatbikatlarıyla sona erecek.