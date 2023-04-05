Hassas davranan bilinçli tüketiciler vegan ürünlere yöneliyor

Dünyanın en önemli gündem konularından biri olan iklim krizi ve iklim krizi ile mücadele, kozmetik dünyasını da etkiledi. Ürün içerikleri konusunda çok daha hassas davranan bilinçli tüketiciler, hayvan hakları ve özgürlüğü açısından da vegan ürünlere yönelmiş durumda.

“Satın aldığımız kozmetik ürünlerin vegan olması, hem kişisel sağlığımız hem hayvanların yaşamı hem de çevremiz açısından son derece önemlidir” diyen Sapro Temizlik Ürünleri Genel Müdürü Murat Gönül, “Bir içeriğin vegan olması; hayvansal ya da hayvanlardan dolaylı yoldan elde edilen hiçbir içeriğin ürün içeriğindeki formülde bulundurulmaması ve ürünün hayvanlar üzerinde test edilmemesi anlamına geliyor” açıklamasında bulundu

Küresel vegan kozmetik pazarı büyüyor

Vegan ürünlerin, çevre dostu özellikleri sayesinde çoğu kişi tarafından tercih edildiğini belirten Gönül, sözlerine şöyle devam etti: “Yapılan araştırmalara göre, 2021’de 15,87 milyar dolar büyüklüğe ulaşan küresel vegan kozmetik pazarının 2028’e kadar 24,79 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Tüketicilerin bilinçli alışveriş modelini benimsemesiyle birlikte, vegan kozmetik pazarının her yıl ortalama yüzde 6,57 büyüyeceği öngörülürken, ülkemizdeki geniş bir tüketici topluluğu da sürdürülebilir ve vegan ürünlerin arayışına giriyor.”

Her vegan ürünün, cruelty free özelliği taşıdığının altını çizen Gönül, ürünlerin test aşamalarında hayvanları kullanmanın veganlığa aykırı olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam ediyor: “Her vegan ürünün, cruelty free özelliğindedir; ancak her cruelty free içerik, vegan olmayabilir. Test aşamasında kullanılmasa dahi, hayvanlardan sağlanan maddeler ürün içeriklerinde yer alabilir.

Sürdürebilirlik stratejisini, ürün geliştirmeden üretime ve paketlemeye kadar uzanan tüm süreçlerde göz önünde bulunduran Sapro ailesi olarak, bünyemizde yer alan tüm ürün formülasyonlarında %100 vegan içeriği sunuyoruz ve ürünlerimizin hiçbiri hayvansal herhangi bir bileşen içermiyor.”

Cilt sağlığı ve sürdürülebilirliği açısından, solüsyonlarda aloe vera, papatya özü, uçucu yağlar, zeytinyağı gibi bitkisel kaynaklı bileşenlerin de yer aldığını söyleyen Gönül, “Ar-Ge birimimiz tarafından titizlikle geliştirilen formülasyonlar, ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Sertifikası’na sahip laboratuvarımızda kontrol edilerek gönüllü kullanıcı testleri ile denetleniyor. Bu sayede, birebir insan üzerinde etkileri izlenen ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamız mümkün hale geliyor. Private Label ıslak mendil üretiminde dünyanın sayılı üreticilerinden biri olarak, PL üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerde, markaların talepleri doğrultusunda, ürünlerimizi uluslararası yetkili kurumlarca verilen Vegan Sertifikası ile belgelendiriyoruz” açıklamasında bulundu.