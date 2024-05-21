Hindistan'da fillerin hayatı yapay zekaya emanet

Orman muhafaza ekipleri, kasabanın iki demir yolu hattı boyunca yapay zeka teknolojisinden faydalanılan termal kameraları içeren 12 gözetleme kulesi kurdu. Yetkililer bu sayede, rayların yakınlarında fil tespit edildiğinde çarpışma meydana gelmesini engellemek için trenleri yavaşlatmak ve filleri uzaklaştırmak gibi önlemler aldı. Bu süreçte, 4 personelin demir yolu hattının yakınındaki kontrol odasından kameraları sürekli izlediği belirtildi.

Teknoloji sayesinde 400 olası kaza önlendi

Ekibin başındaki Ashish Rajput, BBC'nin haberine göre, kameraların demir yolu hatlarının yakınındaki insanları bile tespit edecek şekilde programlandığını söyledi. Rajput, uygulamanın yürürlüğe girmesinden itibaren demir yolu hatlarına yaklaşan 400 kadar filin raylardan uzaklaştırıldığını ve olası kazaların önlendiğini kaydetti.