Isırma isteği uyandıran model: Seconds Of Sweetness

Swatch, The Simpsons’ı hayranlarına hoş bir sürpriz yaparak Seconds Of Sweetness modelini tasarladı. Homer Simpson ile ikonik hale gelen, pembe ve şeker süslemeli donutla kadranı ve şekerlemelerle süslenmiş kayışı ile dikkat çekiyor. Tasarımda kayış boyunca uzanan sarı donutın üzerinde pembe krema ve renkli şekerlemeler yer alıyor. Saatin biriti Simpson logosunu taşıyor ve saat kutusu da dizinin keyifli esprilerine eğlenceli bir gönderme yapıyor.