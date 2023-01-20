İstanbul için kar vakti: 27-28-29 Ocak tarihlerine dikkat

TRT'nin haberine göre uzmanlar ocak ayının sonlarında soğuk havalarla beraber kar yağışının da gelmesini tahmin ediyor. Fakat bu yağışlar şimdilik geçen seneki gibi ani ve kuvvetli görünmüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Tek, yaklaşık 10 günlük bir soğuk hava sisteminin etkili olacağı bilgisini verdi. Ocak ayının sonuna doğru başlayacak sistemin kar yağışını da getireceğini ancak sistemin ne kadar etkili olacağının o anki hava durumuna bağlı olarak değişebileceğini de belirtti.

“10 gün kadar soğuk hava etkili olacak. Kar yağışı yapabilecek bir sistem görünüyor. Ani bir kar yağışı da olabilir ancak bu sadece bir olasılık. Fakat geçen seneden farkı bu sefer soğuk hava devam edecek yani kar yağarsa yerde kalabilir. Geçen sene ise 6-7 saatlik bir kar yağışı olmuştu ve gitmişti çünkü hava yeterince soğuk devam etmemişti.”

Ocak sonunda soğuk havayla beraber kar yağışı olabilir



İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbaros Gönençgil ise ocak ayının sonuna doğru havaların soğuyacağını şubat ayının ocaktan daha soğuk geçebileceğini söyledi:

“Ocak sonunda soğuk havayla beraber kar yağışı olabilir. Ancak kar kuvvetini tahmin etmek için henüz erken. Şehir sıcaklıkları çok etkili olduğu için yağan karın tutunma ihtimali az oluyor. Bu yüzden Marmara Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde, Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı tutunabilir.”

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, Grönland Blokajı’nı işaret ederek blokaj nedeniyle soğuk hava ve kar yağışının yön değiştirdiğine dikkati çekti:

"2022’nin sonu ve 2023’ün başının son yıllara göre oldukça sert geçeceğini söylemiştik ama bu sene Grönland Blokajı oluştu. Bu blokaj yüzünden pek çok hava kütlesi Türkiye'ye gelemedi. Yani tam geliyorken yön değiştirdi ve dolayısıyla Türkiye'nin önünde adeta bir set gibi durdu. Bu yüzden de kuzeyden gelen hava kütlenin girişini engelledi. Fakat şimdi gelecek olan hava kitlesi azimle geliyor gibi görünüyor. Eğer son dakika bir değişiklik olmazsa Grönland blokajı kırılıyor. Blokaj kırılınca zaten artık yukarıdan aşağı çok normal bir şekilde hava kütleleri artmaya devam edecektir.”

Etkili kar yağışı olacak mı?

Bozyurt da sistem değişmezse kar yağışının beklendiği görüşünde: “Şu anki sistemlere göre Ocak 25’ten itibaren hava sıcaklığında bir azalma var. Özellikle 27-28-29 Ocak tarihlerinde ciddi anlamda soğuk ve yağışlı bir hava kütlesinin Balkanlar üzerinden Türkiye'ye girmesi bekleniyor. Çok mu etkili kar yağışı olacak? O konuda şu anda net bir şey söyleyemem ama kar yağışı bekleniyor.”