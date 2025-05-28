İstanbul’un doğasında iyi yaşam festivali: Zenin Well-Being Fest 2.0 gerçekleşti

SPX ve Sweaty Betty iş birliğiyle düzenlenen Zenin Well-Being Fest 2.0, Kemerburgaz Kent Ormanı’nda doğayla iç içe bir yenilenme deneyimi sundu.

Festival boyunca her saat farklı bir etkinliğin yer aldığı bir program sunuldu. Katılımcılar, ilgi alanlarına göre seçtikleri atölyelere katılarak kendilerine zaman ayırdı.

Etkinlikte; meditasyon, nefes terapisi, mindful hareket, yoga, ses terapileri ve farkındalık seminerleri uzman isimler eşliğinde gerçekleşti.

Hem içsel yolculuk hem sosyal etkileşim

Festival, sadece içsel farkındalık değil, aynı zamanda sosyal etkileşim odaklı kurgulandı. Güne meditasyonla başlayan katılımcılar, gün boyu süren atölyeler, yarışmalar ve eğlenceli aktivitelerle zihin ve beden dengesini destekleyen bir deneyim yaşadı.