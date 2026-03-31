İstanbul'un en çok ziyaret edilen caddeleri: 107 milyon ziyaretçiyi ağırladı

İstanbul’un önde gelen alışveriş akslarına ilişkin yayımlanan son rapor, ziyaretçi sayılarında dikkat çekici değişimleri ortaya koydu. Cushman & Wakefield I TR International tarafından hazırlanan “12. İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu”, İstiklal, Bağdat ve Nişantaşı bölgelerindeki hareketliliği mercek altına aldı.

İstiklal Caddesi’nde ziyaretçi sayısı rekor kırdı

Rapora göre, İstiklal Caddesi’ni ziyaret edenlerin sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,7 artarak 107 milyona ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Daha önceki zirve, 2022’de 91,8 milyon ziyaretçiyle kaydedilmişti.

Hafta içi günlük ziyaretçi sayısı yüzde 13 artışla yaklaşık 240 bine yükselirken, hafta sonlarında bu rakam yüzde 27 artışla 427 bine çıktı. Turizm, kültür-sanat etkinlikleri ve güçlü marka çeşitliliği, caddenin yoğunluğunu destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

İstiklal’de toplam 275 mağazanın 265’inin dolu olduğu görülürken, mağazaların yüzde 35’ini giyim ve ayakkabı, yüzde 31’ini yeme-içme, yüzde 15’ini kozmetik sektörü oluşturdu. Markaların yüzde 85’i yerli, yüzde 15’i yabancı olurken, birincil kira seviyesi metrekare başına aylık 220 dolar olarak hesaplandı.

Bağdat Caddesi’nde güçlü artış

Anadolu Yakası’nın önemli alışveriş noktalarından Bağdat Caddesi’nde de ziyaretçi sayısında belirgin bir yükseliş kaydedildi. 2,6 kilometrelik bölümün incelendiği caddede ziyaretçi sayısı yüzde 31,2 artarak 41,2 milyona çıktı.

Günlük ziyaretçi sayısı hafta içinde yüzde 19,5 artışla 104 bine, hafta sonu ise yüzde 61,2 yükselişle 137 bine ulaştı. Kentsel dönüşüm çalışmalarına rağmen 309 mağazadan 296’sının dolu olduğu caddede, metrekare bazında kira seviyeleri 180 dolara yükseldi.

Sektörel dağılımda yüzde 30 ile giyim ve ayakkabı ilk sırada yer alırken, yüzde 24 ile yeme-içme ve yüzde 18 ile aksesuar-kozmetik kategorileri öne çıktı. Mağazaların yüzde 77’si yerli, yüzde 23’ü uluslararası markalardan oluştu. Uluslararası markaların en yoğun olduğu cadde olarak öne çıkan Bağdat Caddesi’nde, yeni marka girişleri ve deneyim odaklı konseptlerin cazibeyi artırdığı ifade edildi.

Nişantaşı’nda sert düşüş

Avrupa Yakası’nın lüks alışveriş bölgelerinden Nişantaşı’nda ise ziyaretçi sayısında ciddi bir gerileme yaşandı. Rumeli, Teşvikiye, Vali Konağı ve Abdi İpekçi caddelerini kapsayan bölgede ziyaretçi sayısı yüzde 59,4 azalarak 14,6 milyona düştü.

Günlük ziyaretçi sayısı hafta içi yüzde 50, hafta sonu ise yüzde 72 geriledi. Bu düşüşte özellikle yabancı turist sayısındaki azalma ve Arap turist yoğunluğundaki gerileme belirleyici oldu.

Toplam 373 mağazanın 350’sinin dolu olduğu bölgede, mağazaların yüzde 43’ü giyim ve ayakkabı, yüzde 19’u aksesuar-kozmetik, yüzde 14’ü yeme-içme sektöründe faaliyet gösterdi. Yeme-içme işletmelerinin yüksek kiralar nedeniyle ana caddelerden ara sokaklara yönelmesi dikkat çekti.

Bölgede lüks ve moda ağırlıklı yapı korunurken, Abdi İpekçi Caddesi en yoğun lüks marka kümelenmesine sahip aks olmayı sürdürdü. Bu caddede metrekare başına aylık kira 250 dolar seviyesinde gerçekleşerek İstanbul’un en pahalı alışveriş noktası olma özelliğini korudu.