Yasağa saatler kala oltaya takıldı, iki kişi zor taşıdı
Elazığ'da avlanma yasağına saatler kala oltayı göle sallayan amatör balıkçılar 65 kilo ağırlığında, 1,5 metre boyunda dev bir turna balığı yakaladı. Oltayı çekince şaşkına dönen balıkçılar, dev turnayı sudan zor çıkardı.
Elazığ’da amatör balıkçılar sezonun son avında Murat Nehri’ne salladıkları oltalarla dev turna balığı yakaladı.
Balık sezonunun bitmesine saatler kala yakın arkadaşlarıyla birlikte ava giden amatör balıkçı Mehmet Sait Karadağ, oltayla 65 kilo ağırlığında dev turna balığı yakaladı.
1 buçuk metre uzunluğundaki balığı görünce şaşıran balıkçılar, büyük mücadele sonunda turna balığını sudan çıkarmayı başardı.
İki kişinin zor taşıdığı balığın yakalanma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.