Trafikte alkollü yakalandı 'Beni çekmeyin avukatım' dedi
Adana'da trafik polislerinin gerçekleştirdiği alkol denetimlerinde kural ihlalleri dikkat çekti. Denetimde alkol sınırını aşan aday sürücünün ehliyeti iptal edilirken, sürücünün "Beni çekmeyin, avukatım" sözleri öne çıktı. Kent genelinde yapılan uygulamada 214 sürücü kontrol edildi, 5 kişinin alkollü araç kullandığı belirlendi. Ehliyetsiz kullanım ve diğer ihlallerle birlikte toplam 48 sürücüye 674 bin 431 lira idari para cezası kesildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA