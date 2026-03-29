Tamamen kuruyan barajda su seviyesi 3 ayda yüzde 100'e ulaştı
Hatay'da geçen yıl yaşanan son 65 yılın en kurak döneminde neredeyse tamamen kuruyan Yayladağı Barajı, 2026'nın ilk üç ayında etkili olan yağışlarla yeniden doldu. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan barajda su tahliyesi yapılırken, gelişme hem içme suyu ihtiyacı hem de tarımsal üretim açısından rahatlama sağladı. Özellikle çilek üretimiyle bilinen bölgede ekim alanlarının yeniden artması beklenirken, yetkililer ve vatandaşlar bu yılın daha bereketli geçeceğini ifade ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA