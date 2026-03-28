Kurt sürüsü çiftliğe girdi: Büyükbaş hayvanlar sürüyü savundu
Ankara’nın Evren ilçesinde sabaha karşı yaşanan olayda, çiftliğe giren dört kurt küçükbaş hayvanlara saldırdı. Saldırıda bazı keçiler telef olurken, çiftlikteki büyükbaş hayvanların toplu halde verdiği tepki sayesinde kurtların daha fazla zarar veremeden uzaklaştığı öğrenildi. Olayın ardından çiftlikte inceleme yapılırken, üreticiler bölgede benzer saldırıların yeniden yaşanmasından endişe duyduklarını belirtti.
