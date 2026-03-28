Trump, Hürmüz Boğazı'nın adını karıştırdı: Trump Boğazı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’na ilişkin yaptığı açıklamada kullandığı ifadeyle dikkat çekti. Florida’da düzenlenen FII Priority Miami 2026 zirvesinde konuşan Trump, Orta Doğu’daki gelişmelere ve İran’la yürütülen temaslara değindi.

İsmi karıştırdı: Trump Boğazı

Konuşması sırasında Hürmüz Boğazı’ndan söz eden Trump, ifadelerini kısa sürede düzeltti. ABD Başkanı, “Trump Boğazı” ifadesini kullanmasının ardından bunun bir dil sürçmesi olduğunu belirtti.

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda müzakere ediyoruz ve bir şeyler yapabilsek harika olurdu, ama açmaları gerekiyor. Trump Boğazı'nı açmaları gerekiyor, yani Hürmüz Boğazı'nı. Afedersiniz, çok üzgünüm. Çok büyük bir hata. ‘Sahte haberler’ şimdi ‘Kazara dedi’ diye yazar; konu bensem, kazalar olmaz."