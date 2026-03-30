Lodos Bursa'yı vurdu: Tekneler battı, istinat duvarı çöktü

Bursa’nın Gemlik ilçesi ile Kumla sahilinde gece etkisini artıran şiddetli lodos, denizde ve kıyıda hasara yol açtı.

Balıkçılar ve tekne sahipleri sabah saatlerinde karşılaştıkları manzara karşısında büyük üzüntü yaşarken, bazı teknelerin tamamen kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle iskelelerde de hasar meydana geldi.

Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Öte yandan, can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Bölgede lodosun etkisinin gün içinde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.