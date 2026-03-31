20 gün yaşayan ters laleler açtı: Koparana 700 bin liraya kadar ceza

Şırnak ve Hakkari bölgesinde baharın gelişiyle açan, yılın yalnızca 20 günü görülebilen koruma altındaki ters laleler yeniden yüzünü gösterdi. Nesli tükenme tehlikesi altındaki endemik bitkiye zarar verenlere uygulanan ceza ise bu yıl 700 bin liraya kadar yükseldi.

Şırnak ve bölgesinde yetişen ters laleler çiçek açtı. Yılın 20 günü açan ve koruma altında olan bu çiçekleri koparmanın cezası 700 bin lirayı buluyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde baharın gelişiyle beraber koruma altında olan ters lale çiçeği açtı. Sarı ve kırmızı rengi olan endemik bitki türü ters lale, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunuyor. Geçen yıl 577 bin lira olan ceza bu yıl 700 bin liraya yükseldi. Yılın sadece 20 günü açan ters laleler, bölge halkı tarafından korunuyor.

Yılmaz Gükçe isimli vatandaş, yıllardır bu çiçeklere gözleri gibi baktıklarını ifade ederek, "Bölgemizde ve Hakkari'de yetişiyor. Yılın 20 günü yaşıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için zarar verenlere devletimiz ağır cezalar veriyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
