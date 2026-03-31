Arkadaşına iyilik yaptı, 180 bin lira ceza yedi

Seyhan ilçesinde ehliyet sınavı için arkadaşı Azat Poyraz'ı (24) motorsikletiyle sınav alanına götüren Yahya Karaaslan (35) dönüşte belinden rahatsızlanınca motosikleti Poyraz'ın kullanmasını istedi.

Ehliyet sınavını geçen sürücü belgesini almadan önce Poyraz, direksiyon başına geçince 180 bin lira ceza yedi. Karaaslan'a da motosikletini ehliyeti olmayan şahsa verdiği için 40 bin lira ceza uygulandı. Motosiklet ise trafikten men edildi.

Karaaslan, motosikletin değerinin 25 bin lira olduğunu, yazılan cezanın toplam 220 bin lira olduğunu söyleyerek isyan etti.

Motosikletin 10 katı ceza

3 polisin kendilerini durdurduğunu belirten Karaaslan , "Gören de diyecek Pablo Escobar'ı yakalamışlar. Hatamız var ama cezalar çok ağır, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ceza yediğimiz günden bir gün sonra ehliyetini aldı, sadece sisteme düşmemişti. Yani ehliyeti almadan bir gün önce ehliyetsizlikten ceza yemiş oldu. Motosikleti satmak istesek 25 bin lira eder. Neredeyse 10 katı ceza yazdılar. Bir ay da motora men koydular. Motosikletin 10 katı ceza yazıldı, satsam da ödeyemem" dedi.

"Arkadaşıma iyilik yaptım, 180 bin lira ceza yedim"

Poyraz ise "Arkadaşıma iyilik yaptım, motoru ben kullandım. Ehliyetim olmadığı için 180 bin lira ceza yedim. Ehliyet sınavına girmiştim zaten, kazanmıştım ama sisteme düşmemişti. Ehliyetim yanımda olsaydı ceza yemeyecektim. Bu cezayı ödemeye kalksak yaklaşık 2 yıl çalışmamız gerekiyor. Bu cezayı ödeyecek gücümüz yok" diye konuştu.