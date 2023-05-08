İzmir depreminde hayatını kaybeden ikiz kardeşler, Sayra ve Çınar vakfına hayat oldu

30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen büyük İzmir depreminde hayatını kaybeden ikiz kardeşler Sayra ve Çınar’ın anneleri Tülin Batmaz’ın başlattığı “İyilik İkizim” hareketi büyüyerek vakıf oldu. İkizlerin doğum günü olan 12 Şubat’tan bu yana vakıf olarak faaliyetlerini yürüten Sayra ve Çınar Vakfı ile ikizlerin yarım kalan hikâyeleri, başka çocukların yarınlarına dönüşecek.

İkizlerin 2005 yılında başlayan yaşam yolculuğu, çocuklar için iyilik ve gelecek barındıran bir vakfa hayat verdi. Sayra ve Çınar’ın anneleri Tülin Batmaz’ın kurduğu vakıf, ülkemizin 11 ayrı ilinde yaşanan depremin ardından yaraları sarmak için ilk günden itibaren çalışıyor. Afetin ardından bölgeye insanı yardım tırı gönderen vakıf düzenlediği ayakkabı kampanyası ile 2.185 çocuğa dokundu. Bayramda ise 1.423 çocuğa bayramlık götürerek yüzlerini güldürdü. İyilikle büyümeye devam eden Sayra ve Çınar Vakfı son olarak piyanist besteci Oğuz Kasap ve müzisyen arkadaşlarının desteği ile “Yarınım Sen” konseri düzenledi. 6 Mayıs Cumartesi günü Bornova Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen gecenin sunuculuğunu sanatçı Cem Kurtoğlu üstlendi. Cem Kurtoğlu’nun duygulu anlatımının eşlik ettiği konserde, Oğuz Kasap’ın Sayra ve Çınar için yazdığı Yarınım Sen, Sayra ve Çınar gibi eserlerinin yanı sıra Barış Manço, Leman Sam ve Zülfü Livaneli gibi sanatçılardan şarkılar da yer aldı. Konser öncesi, “Çocukların Yarınları” adı ile düzenlenen kermes ise büyük ilgi gördü.

Sayra ve Çınar’ın gidişinin üzerinden geçen zaman boyunca onlardan geriye kalan iyiliği daha çok insana yaymaya çalıştıklarını ifade eden anneleri Tülin Batmaz, “En sevdiklerimi kaybettiğimde anladım, kalp ağrısına iyi gelen tek şey, bir başkasının kalbine iyi gelmekmiş. İyilik İkizim hareketi ile bugüne kadar birçok hayata dokunduk ve iyiliği büyüterek Sayra&Çınar Vakfı’na dönüştürdük. 6 Şubat’ta yaşanan ve büyük kayıplar verdiğimiz depreminin ardından vakıf olarak elimizden gelen tüm çabayı sonuna kadar sarf ettik. Önceliğimiz çocuklar olmak üzere İzmir’e gelen aileler için desteklerimizi devam ettiriyoruz. Bu yolda bizimle birlikte olan ve iyiliği, güzelliği paylaşan herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.