İzmir'de mobil berber

Urla'da yaşayan ve Balçova'da berber dükkanı işleten Sercan Eroğlu, eailesine fazla vakit ayıramadığını fark etti. Bu sırada dükkan kirasının da artırılması üzerine karavana çevirmek üzere satın aldığı minibüsü iş yerine çevirdi.

Elektrik güneş panellerinden sağlanıyor

5 aylık çalışmayla minibüsü, güneş enerjisi panelleri, su tankları, koltuğu, lavabosu, aynası ve diğer aksesuarlarıyla bir berber dükkanına dönüştüren Eroğlu, gerekli izinleri aldıktan sonra mobil hizmet vermeye başladı. Elektrik ihtiyacını güneş panellerinden karşıladığını, tanklardaki suyun da günlük ihtiyacı giderdiğini dile getiren Eroğlu, aracında nostaljik müzikler çaldığını, müşterilerine meşrubat ikramında bulunduğu belirtti.