İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede yaşamını yitirdi
İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.
İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Serkan Saltık (41), Namık Kemal Caddesi'nde park halindeki 35 L 3797 plakalı minibüsüne bindiği sırada henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi araca yaklaştı.
Şüphelilerden birinin ateş etmesiyle ağır yaralanan ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Saltık müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.