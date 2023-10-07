Kalyon Holding: Sahipsiz hayvanlar daha iyi şartlarda yaşamalı

Sahipsiz hayvanların yaşam haklarını koruma amacıyla Kısırlaştıralım Yaşatalım projesini başlatarak bu konuda yaklaşık 2 yıldır çalışan Kalyon Holding, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde de minik dostlarımızı yalnız bırakmıyor. "Onlar Bize Emanet" diyerek hareket eden şirket, Kuzey Marmara Otoyolu iştiraki tarafından hayata geçirilen Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Dilovası'ndaki tam kapsamlı açılışıyla birlikte, Ankara'da Adile Abla Engelli Hayvan Barınağı'na konteyner temini ve güneş paneli kurulumunu üstlenen Kalyon PV'nin katkısıyla, sahipsiz hayvanlara anlamlı bir destek sunuyor.

Kalyon Holding çalışanları da bu önemli günde, Göktürk Hayvan Sevenler Derneği Barınma Alanı ve Üsküdar Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek kulübe ve mama bağışlarında bulunuyor. Ayrıca çalışanlar tarafından toplanan ikinci el eşyalar, Pati Dolap mağazası aracılığıyla satışa sunulmak üzere Göktürk Hayvan Sevenler Derneği Barınma Alanı'na teslim ediliyor. Kalyon Holding, insanlara, topluma, doğaya ve tüm canlılara değer katan projelere imza atarken, sahipsiz hayvanların daha iyi koşullarda yaşamasını sağlamak için önemli adımlar atmaya devam ediyor. 2022 yılında başlattığı "Kısırlaştıralım, yaşatalım" projesi ile kontrolsüz üremeyi önlemeyi ve sahipsiz hayvanların kaliteli bir yaşam sürmelerini desteklemeyi amaçlayan Kalyon Holding, bu yıl da sokakta yaşayan patili dostlarımızı unutmuyor. Tüm çalışanları ve iştirakleriyle birlikte sokak hayvanlarına destek veren şirket, beslemeden, barınmaya, kısırlaştırmadan, sahiplendirmeye kadar her aşamada elini taşın altına koyarak gönüllülerle, sivil toplum örgütleriyle ve yerel yönetimlerle iş birliği yapıyor. Kalyon Holding, sahipsiz hayvanlara yönelik bu değerli katkılarıyla, toplumun daha duyarlı ve sorumluluk sahibi bir şekilde hayvanların refahını artırmaya ve onlara daha iyi bir yaşam sunmaya devam ediyor.