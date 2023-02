Karataylı kadınlar lavanta sabunu üretiyor

Takip Et

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Karatay lavanta bahçelerinin verimliliğini her alanda gördüklerini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak kadınların hayatın her alanında var olmaları, kendilerini geliştirecek ve ekonomik anlamda kendilerine destek olacak her türlü projeyi hayata geçirmeye devam ettiklerinin altını çizdi.

Başkan Hasan Kılca şunları aktardı: “Karatay Belediyesi olarak sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda kadınların daha fazla olması için çalışmalar da yürütüyoruz. Bu kapsamda Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisimiz koordinasyonunda ‘Atölye Karatay’ projesi hayata geçti. Program ile kadınlar burada Karatay Lavanta Bahçelerimizin lavantalarından elde edilen ham maddeyi sabuna ve muma dönüştürüyorlar. İlçemize kazandırdığımız Lavanta bahçelerimizin verimliliğini ve artan bereketini birçok alanda görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Karatay Belediyesi olarak kadınlarımıza ve istihdama katkı sunmayı sürdüreceğiz.”