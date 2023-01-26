Kıyamet Günü Saati '90 saniye'ye güncellendi

Sembolik saat, geceyarısına 90 saniye kalaya getirildi. Bu 90 saniye, insanlığın kendi kendini yok etme anlamındaki en kısa süre olarak tarihe geçti. Bilim insanları bu güncellemeyle “İnsanlık nükleer silahların tamamını kullanırsa, 90 saniye içinde kendini yok eder” mesajı veriyor.

2020'deki güncellemede, Kıyamet Günü Saati'nin yelkovan ve akrebi geceyarısına 100 saniye kalaya ayarlanmıştı. 10 saniyelik güncellemenin ana faktörü olarak Ukrayna Savaşı gösteriliyor. Onu biyolojik tehditler, nükleer silahların yayılması, devam eden iklim krizi, devlet destekli dezenformasyon kampanyaları ve yıkıcı teknolojiler takip ediyor.

Kıyamet Günü ihtimalinin şimdiye kadarki en uzun süresi ise, 1991'de Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından 17 dakika olarak kayıtlara geçmişti. Saat 1947 yılında geceyarısına 7 dakikayı gösteriyordu ve 2007 yılına kadar 18 kez değiştirildi.