Konya Karatay Lavanta Bahçeleri’nde hasat zamanı

Yıldız Doğruer YEMİŞ

Karatay Belediyesi’nin Konya’ya kazandırdığı ve ilçedeki tarlaları mor renge boyayan Karatay Lavanta Bahçeleri’nde hasat gerçekleştirildi. Bir ay boyunca yerli yabancı yüz binlerce mifsafirine eşsiz bir görsel şölen sunan Karatay Lavantası birtakım işlemden geçirilerek; gazoz, dondurma, sabun, krem ve lavanta yağı gibi daha birçok ürünün hammaddesi olarak kullanılacak. Ziyarete açık kaldığı bir aylık süreçte Karatay Lavanta Bahçeleri’nde ve Karatay Mevlana Gül Bahçesi’nde yüzbinlerce yerli ve yabancı misafiri ağırladıklarının altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Lavantası’nın Konya ve Karatay için hem önemli bir marka hem de ekonomik, turistik ile kültürel bir değer olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Bir ay boyunca profesyonel fotoğrafçıların yanı sıra ve amatör fotoğraf tutkunların da uğrak noktası olan bahçede; eflatun ve morun farklı tonlarındaki lavantaları fon yapan fotoğraf severler, en güzel kareleri özel objelerle oluşturulan dekorlarla yakalamanın keyfini yaşadılar.

Karatay Lavantası önemli bir değer haline geldi

Karatay Lavanta Bahçeleri’nin vatandaş ziyaretine kapanmasıyla birlikte başlayan hasat çalışmaları, Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Hasadın tamamlanmasıyla birlikte Lavantalar, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneysınır’da kurulan Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi’ne götürülecek ve ilk etapta lavantaların yağı ile suyu çıkarılacak. Yiyecek, içecek ve kozmetiğin yanı sıra ilaç sektörünün de önemli bir hammaddesi olan Karatay Lavantası, dünyanın en önemli uçucu yağ bitkisi olarak, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da gazoz, dondurma, sabun, krem, lavanta yağı ile daha birçok ürünün yapımında hammadde olarak kullanılacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Lavantası’nın görselliği ve kokusuyla Konya ve Karatay için de kıymetli değer haline geldiğinin altını çizdi.

Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak ilçemizdeki kıraç arazilerden yüksek ekonomik değer elde etmek ve ilçemiz üreticilerine öncülük etmek amacıyla 2019’da Karatay Lavanta Bahçesi’ni oluşturmuştuk. Gördüğümüz büyük ilgi ve lavantadan elde ettiğimiz katma değer neticesinde bahçemizi büyütme kararı alarak bahçelerimizin büyüklüğünü 400 bin metrekareye, fide sayısını ise 300 bine çıkardık. Lavanta, yüksek katma değere sahip tıbbi ve aromatik bir bitki. Çiftçilerimize alternatif ve faydalı bir ürün sunma hedefiyle çıktığımız yolda Lavantadan dondurma, gazoz, sabun, krem, lavanta yağı ile daha birçok ürün elde ediyoruz. Dolayısıyla bir yandan Karatay Lavanta Bahçelerimiz sayesinde Konyamız ve ilçemizin turizmine katkı sunarken, diğer taraftan da ilçemize ve belediyemize ekonomik bir değer de katıyoruz. Karatayımızın ve Konyamızın marka değerine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.