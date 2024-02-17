Köroğlu Destanı, balenin evrensel diliyle sahnede

Necmi ÇELİK-DÜNYA

Türk kültür ve sanatının zengin mirası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı ve Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu işbirliğiyle bir kez daha sahneye taşındı. Bu kez, kökleri derin tarihlere uzanan, kahramanlık, adalet ve aşkı bir arada harmanlayan bir halk hikayesi, Köroğlu'nun destansı öyküsü, bale sanatının evrensel diliyle yeniden hayat buldu. Köroğlu Balesi'nin dünya prömiyeri, CRR'de yapıldı. Bale seyircilerden büyük bir ilgi gördü ve ayakta alkışlandı. Köroğlu Balesi 18 Şubat’ta Esenler Kültür Merkezi’nde matine ve suare olarak, 25 Şubat’ta Kartal Kültür Merkezi’nde tek temsil, 3 Mart’ta Yenibosna Kültür Merkezi’nde matine ve suare olarak, 10 Mart ve 7 Nisan’da ise CRR Konser Salonu’nda matine - suare olmak üzere toplam dokuz gösterimle izleyiciyle buluşacak. Köroğlu Balesi, Türk dünyasının ortak kültür mirasından alınan bu güçlü hikâyeyi, Erhan Güzel ve Gökçe Sönmemiş'in eşsiz koreografisiyle sahneye taşıyor. Ceren Türkmenoğlu'nun bestesi ve Erberk Eryılmaz'ın orkestra şefliğiyle müzikal bir şölene dönüşen bu eser, Barbaros Şansal'ın kostüm, Gökçe Sönmemiş'in ışık tasarımıyla güçlü görsel bir anlatıma bürünerek yeniden efsaneleşiyor. İBB Kültür’ün bu projesi, Türk kültürünün ve sanatının gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyerek, bir yandan geçmişle bağımızı güçlendirirken, diğer yandan da sanatın evrensel diliyle yeni köprüler kurmayı amaçlıyor.

Benden Selam Olsun Bolu Beyine

Köroğlu Destanı, Ruşen Ali ve babası Koca Yusuf'un Bolu Beyi ile olan mücadelesini ele alıyor.Halk ozanı Köroğlu (Ruşen Ali), 16. yüzyılda yaşamış ve haksızlığa, zulme karşı durmuş bir kahraman olarak tarih sahnesindeki yerini aldı. Bu destansı hikâye, Yaşar Kemal'in "Üç Anadolu Efsanesi" adlı eseriyle edebiyatımıza kazandırılırken, Köroğlu'nun yiğitliği, adalet arayışı ve halkına olan bağlılığı nesiller boyu anlatılageldi. Köroğlu Balesi bir sanat eserinin sahnelenmesinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu proje, Türk dünyasının en önemli hikayelerinden birini, dans ve müzik aracılığıyla anlatarak, kültür ve sanatın gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Köroğlu Balesi, Köroğlu'nun cesareti, aşkı ve adaletsizliğe karşı duruşunu da görsel bir dille seyircilere aktarıyor. Bale, izleyicilere sadece estetik bir zevk sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onlara tarihimizdeki bu önemli figürün hikayesini ve değerlerini hatırlatıyor. Bu eserin sahnelenmesi, kültürel mirasımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük bir adımı temsil ediyor.

Sahnede yıldızlaşan usta sanatçılar

Bir bale eserinin büyüsü, sahne arkasındaki emek ve yetenekle birleştiğinde gerçek anlamını bulur. Köroğlu Balesi'nde bu büyüyü her biri kendi alanında usta sanatçılar hayata geçiriyor. İzleyiciyi perde açılmadan önce sahne önünde, etkileyici sesiyle Akın Kaytan Köroğlu Türküsü ile karşılıyor. Başrolde, Köroğlu karakterini canlandıran Mehmet Nuri Arkan, güçlü bir performans sergileyerek hikâyenin ruhunu izleyicilere aktarıyor. Telli Nigâr rolünde, Deniz Kılınç Tunçeli'nin zarif dansı yer alıyor. Kurt Ali olarak, koreografiyi de üstlenen Erhan Güzel, adeta bir kahramanlık şiiri yazıyor. Bolu Beyi'ni Yücel Emre Kaynarsu, gücün simgesi olarak karşımıza çıkartıyor. Bahadır Ovacıklı, Berkay Saraçoğlu ve Çağatay Özmen; hikâyenin çatışmasını artırıyor. Olcay Tunçeli, karakterler arasındaki entrikayı sahneye taşıyor. Halk kızları ve erkekleri ise, Ece Süzgen, Ege Timoçin, Elenay Bacı, Eyşan Duru Öztürk, İlayda Ulaş, Nehir Taşcı, Sena Önel, Zeynep Melek Yaşar, Zeynep Sude Taşdelen, Agit İşcan, Civan Kutluay, Efe Pişkin, Murat Gazi Öztekin, Necmettin Efe Tezel, ve Serkan Öztürk gibi dansçılarla hayat buluyor.