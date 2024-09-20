Kylie Minogue dünya turnesine çıkıyor

Dünyaca ünlü popstar Kylie Minogue, 10 yılı aşkın bir süredir gerçekleştirdiği en büyük dünya turnesini ve geri dönüş albümü Tension'ın devamını duyurdu.

Tension II'de yer alan 13 parça 18 Ekim'de yayınlanacak ve dünya turnesi şubat ayında kendi ülkesi Avustralya'da başlayıp Asya ve Birleşik Krallık'ta devam edecek.

Pop ikonu yaptığı açıklamada hayranlarıyla birlikte “Tension dönemini ve daha fazlasını kutlayacağı” için “çok heyecanlı” olduğunu söyledi.

BBC'de yer alan habere göre; şimdiye kadar 20 konser tarihi açıklandı, ancak Minogue daha fazlasının da geleceğini söyledi.

56 yaşındaki sanatçı Tension ve Padam Padam'ın ardından kariyerinde bir rönesans yaşıyor.

Şubat ayında, ilk Grammy'sinden 20 yıl sonra ikinci Grammy'sini aldı ve bir sonraki ay da İngilizlerin Küresel İkon Ödülü'ne değer görüldü.