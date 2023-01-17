Loto milyoneri servetini dağıtıyor: "Tek bir şartım var..."

Almanya'nın Dortmund şehrinde yaşayan 42 yaşındaki Kürşat Y., eylül ayında ülkede düzenlenen loto çekilişinde büyük ikramiye kazandı.

Chico lakabıyla tanınan ve 10 milyon euroyu kazandıktan sonra lüks otomobiller satın alanan Kürşat Y., şimdi parasının bir kısmını dağıtmaya karar verdi.

Bild'e konuşan talihli, "Üç şanslı kişiye paramın bir kısmını vereceğim. Her birine 5 bin, 3 bin 500 ve bin 500 euro vereceğim" dedi.

Parayı çekilişle dağıtacağını söyleyen Kürşat K., "Çekilişi Şubat ayında yapacağım. Tek bir şartım var. Parayı isteyen kişiler bu parayla ne yapacaklarını bana iletmeliler" diye konuştu.

Kürşat, "Ben birkaç insanı mutlu etmek ve Instagram’daki takipçilerimi artırmak istiyorum" dedi.