Mars'tan gelen en büyük gök taşı 5,3 milyon dolara satıldı

Mars’tan geldiği doğrulanan ve şimdiye dek Dünya’ya düşen en büyük gök taşı, ABD'nin New York kentinde düzenlenen açık artırmada 5,3 milyon dolara satıldı.

Sotheby's Müzayede Evi tarafından gerçekleştirilen müzayedede, 25 kilogram ağırlığındaki "NWA 16788" kod adlı gök taşı için verilen en yüksek teklif 4,3 milyon dolar oldu. Komisyon ve ek ücretlerin eklenmesiyle birlikte toplam satış tutarı 5,3 milyon dolara ulaştı.

Sotheby's Doğa Tarihi Başkan Yardımcısı Cassandra Hatton, yaptığı açıklamada, "Bu parça, Mars'tan gelen en büyük meteorit ve şimdiye kadarki en kapsamlı örnek. Önceki en büyük parçanın iki katından fazla" dedi.

Uzmanlar, gök taşının Mars yüzeyinden bir asteroidin çarpmasıyla koptuğunu, yaklaşık 225 milyon kilometrelik bir yolculuğun ardından Dünya’ya ulaştığını ifade etti. Yüksek sıcaklık ve basınç nedeniyle bazı bölgeleri cama dönüşen taşın dış yüzeyinde hâlâ bu kozmik yolculuğun izleri taşınıyor.

NWA 16788, 2023 yılında Nijer'in Sahra Çölü bölgesinde bir gök taşı avcısı tarafından keşfedilmişti. Laboratuvar analizlerinde, kayaçta yer alan kimyasal bileşimin 1976’da Mars’a inen Viking uzay sondasının topladığı örneklerle birebir örtüştüğü tespit edildi.

Bu eşsiz parçanın, özel koleksiyoncular ve bilim insanları açısından büyük değer taşıdığı belirtiliyor.